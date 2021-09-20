Сумские дзюдоисты отличились в Харькове

В турнире принимали участие воспитанники КЮСШ «Сумы», которые вернулись домой с медалями: 1 место - Шульженко Валерия (36 кг), 2 место - Бутко Максим (27 кг) и Конотопский Артем (25 кг), 3 место - Карпенко Арсений (42кг).
Подготовили спортсменов тренеры Мачула К.А., Сорока В.С.
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