В Сумах спасли мужчину, который упал с крутого берега реки (видео)

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Один из сотрудников ГСЧС спустился к мужчине, который находился на краю водоема и закрепил на нем специальное снаряжение. Спасатели помогли мужчине выбраться в безопасное место и передали медикам.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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