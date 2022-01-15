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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:391

В Сумах спасли мужчину, который упал с крутого берега реки (видео)

Сегодня, 19 февраля, в 13:32 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Засумская с крутого берега реки упал мужчина.

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Один из сотрудников ГСЧС спустился к мужчине, который находился на краю водоема и закрепил на нем специальное снаряжение. Спасатели помогли мужчине выбраться в безопасное место и передали медикам.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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