На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика 24 января в 13:40, на линию экстренного вызова "101" поступила информация, что на автодороге возле с. Степановка на Бурынщине грузовой фургон «ГАЗель», направлявшийся в областной центр, занесло на обочину, после чего он попал в снежный занос.

Для оказания помощи было направлено отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После высвобождения из сугроба, грузовик продолжил движение самостоятельно. Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.