На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика

Для оказания помощи было направлено отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После высвобождения из сугроба, грузовик продолжил движение самостоятельно. Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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