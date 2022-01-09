Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:04381

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика

24 января в 13:40, на линию экстренного вызова "101" поступила информация, что на автодороге возле с. Степановка на Бурынщине грузовой фургон «ГАЗель», направлявшийся в областной центр, занесло на обочину, после чего он попал в снежный занос.

Для оказания помощи было направлено отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После высвобождения из сугроба, грузовик продолжил движение самостоятельно. Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Глухове спасатели помогли упавшему в подвал пожилому мужчине (видео)
21.01.2022 21:22

В Глухове спасатели помогли упавшему в подвал пожилому мужчине (видео)

Сегодня, 21 января, в 9:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой»
17.01.2022 14:29

В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой»

Сегодня, 17 января, в 3:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи...

В Сумах сотрудники ГСЧС спасли провалившуюся под лед замерзшего водоема корову (видео)
15.01.2022 18:39

В Сумах сотрудники ГСЧС спасли провалившуюся под лед замерзшего водоема корову (видео)

Сегодня, 15 января, в 13:59 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Сумы по ул. Виноградная под...

В Сумах для помощи медикам привлекались спасатели (Видео)
09.01.2022 17:40

В Сумах для помощи медикам привлекались спасатели (Видео)

9 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости предоставления

помощи по ул. Г. Крут в г. Сумы....

Роменские спасатели помогли "скорой"
09.01.2022 15:33

Роменские спасатели помогли "скорой"

7 января в 15:36 отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части г. Ромны привлекалось для оказания помощи медработникам....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 809 человек
Сегодня 09:13
В Сумах тайно повысили тарифы на тепло и горячую воду
21.01.2022 17:54
На Сумщине мужчине за изнасилование со смертельным исходом грозит 15 лет за решеткой
Сегодня 14:03
В Сумах собираются принять дефицитный бюджет
Сегодня 13:46
Сумская чиновница продолжает игнорировать карантинные ограничения
Сегодня 13:33
Сумской облсовет передал 30 тысяч экспресс-тестов громадам
Сегодня 13:28
Сумская полиция задержала «минера», сообщившего о взрывчатке в поезде
Сегодня 13:15
На Сумщину прибыл новый пограничный вертолет
Сегодня 12:39
На Сумщину доставлены лекарства для лечения больных коронавирусной инфекцией
Сегодня 12:23
Депутаты Сумского облсовета опаздывают на срочную сессию (трансляция)
Сегодня 12:09
На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика
Сегодня 12:04
Сумська обласна служба зайнятості долучилася до створення робочих місць у сфері зеленого туризму та крафтового виробництва
Сегодня 11:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.