Сумские хоккеистки стали чемпионками среди 12-летних

Турнир собрал 7 лучших команд Украины, 4 из которых из Сум.
По результатам соревнований:
1 место заняла команда СДЮШОР «Динамо»-1 г. Сумы (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко).
2 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренеры Наталья Васюкова и Татьяна Саленко)
3 место - Сборная команда г. Полтавы-1 (тренер Юрий Полевой)
4 место - СДЮШОР «Динамо»-2 г. Сумы (тренеры Наталья Ткач и Юлиана Фадеева)
5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренеры Николай Шаповал и Светлана Коломиец)
6 место - СДЮШОР «Динамо»-3 г. Сумы (тренер Инна Нюкина)
7 место - Сборная команда г. Полтавы-2 (тренер Вита Шкурупий)
Оргкомитет соревнований определили лучших игроков.
Лучший вратарь - Владислава Щочка (Сб. Команда г. Полтавы-1)
Лучший нападающий - София Хабакова (СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы)
Лучший защитник - Екатерина Захарчук (СДЮШОР "Динамо-2" г. Сумы)
Лучшим бомбардиром чемпионата с 14 забитыми мячами стала София Басанец (СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы)
Лучший игрок - Вероника Ляпина (ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь)
Самый перспективный игрок чемпионата - Валерия Кириченко (Сумская областная ДЮСШ)
Приз зрительских симпатий - Руслана Лосицкая (ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь)
Приз судейской коллегии - Анастасия Лобода (Сборная команда г. Полтава-2)
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