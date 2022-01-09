В Ромнах спасатели помогли транспортировать женщину, нуждающуюся в помощи

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.
По прибытии было установлено, что медицинские работники нуждаются в помощи в транспортировке пожилой женщины в «скорую». Спасатели с помощью носилок перенесли ее в автомобиль «скорой» для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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