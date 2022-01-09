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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51188

В Ромнах спасатели помогли транспортировать женщину, нуждающуюся в помощи

Сегодня, 16 февраля, в 4:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Пригородская в г. Ромны.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытии было установлено, что медицинские работники нуждаются в помощи в транспортировке пожилой женщины в «скорую». Спасатели с помощью носилок перенесли ее в автомобиль «скорой» для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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