Сумчанин выиграл отбор на чемпионат мира по бодибилдингу 9 октября в Харькове состоялись «Всеукраинские отборочные соревнования по бодибилдингу и фитнесу ФББУ».

Сумскую область представляли три спортсменки в разных возрастных и ростовых категориях и заняли следующие места: - Снежко Юлия в категории «Женщины бодифитнес свыше 168 см» заняла 4-е место; - Олещенко Эльвира – «Женщины юниорки бикини до 166 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 160 см» - 12-е место. - Мандрыка Евгения – «Женщины мастера бикини до 164 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 164 см» - 11-е место. А сумчанин неоднократный чемпион Украины, Европы и мира Игорь Глуходед, который выступал за Харьков, традиционно выиграл категорию «бодибилдинг».