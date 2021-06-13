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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин выиграл отбор на чемпионат мира по бодибилдингу

9 октября в Харькове состоялись «Всеукраинские отборочные соревнования по бодибилдингу и фитнесу ФББУ».

Сумскую область представляли три спортсменки в разных возрастных и ростовых категориях и заняли следующие места:

- Снежко Юлия в категории «Женщины бодифитнес свыше 168 см» заняла 4-е место;

- Олещенко Эльвира – «Женщины юниорки бикини до 166 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 160 см» - 12-е место.

- Мандрыка Евгения – «Женщины мастера бикини до 164 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 164 см» - 11-е место.

А сумчанин неоднократный чемпион Украины, Европы и мира Игорь Глуходед, который выступал за Харьков, традиционно выиграл категорию «бодибилдинг».

Спорт Бодибилдинг
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