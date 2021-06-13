Сумчанин выиграл отбор на чемпионат мира по бодибилдингу

Сумскую область представляли три спортсменки в разных возрастных и ростовых категориях и заняли следующие места:
- Снежко Юлия в категории «Женщины бодифитнес свыше 168 см» заняла 4-е место;
- Олещенко Эльвира – «Женщины юниорки бикини до 166 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 160 см» - 12-е место.
- Мандрыка Евгения – «Женщины мастера бикини до 164 см» - 6-е место, «Женщины бикини до 164 см» - 11-е место.
А сумчанин неоднократный чемпион Украины, Европы и мира Игорь Глуходед, который выступал за Харьков, традиционно выиграл категорию «бодибилдинг».
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