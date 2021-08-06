Сумчанка выступит на чемпионате Европы по боксу

В состав национальной сборной входит представительница Сумской федерации бокса, воспитанница КДЮСШ «Сумы» Кристина Ющук.
Тарас Шелестюк подписал контракт с новым промоутером....
11-15 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 2006-2007 г.р. и юношей 2008-2009 г.р....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач обратился к президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу по поводу нечестного судейства на чемпионатах Украины....
В Шостке с 26 по 28 августа состоялся открытый чемпионат Сумской области по боксу....
1-4 августа в Харькове проходил отборочный турнир к чемпионату Европы среди женщин (молодежь)....