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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:09

Сумчанка выступит на чемпионате Европы по боксу

С 15 по 23 октября в городе Будва (Черногория) состоится чемпионат Европы по боксу среди молодежи-2021.

В состав национальной сборной входит представительница Сумской федерации бокса, воспитанница КДЮСШ «Сумы» Кристина Ющук.

Спорт Бокс
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