В Сумах прошел чемпионат Украины по бодибилдингу: наши с медалями Сегодня, 7 ноября, в Сумах прошел открытый чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу WABBA.

Турнир прошел в молодежном центре «Романтика» и принял более ста атлетов со всей Украины. Ирана, Израиля Среди победителей и призеров были и сумчане: 1 место – Дмитрий Руденко (бодибилдинг до 170 см), Мария Шевченко (мисс бикини до 24 лет), Марина Горьковская (мисс бикини свыше 168 см), Игорь Глуходид (бодибилдинг, абсолютная категория); 2 место – Максим Черненко (бодибилдинг до 170 см), Марианна Курочкина (Ромны, мисс модель до 24 лет и до 163 см), Сергей Готва (мэн физик), Богдан Тимченко (бодибилдинг выше 175 см), Мария Шевченко (мисс бикини свыше 168 см), Елена Глазун (мисс бикини, абсолютная); 3 место – Неля Гриб (мисс модель свыше 163 см), Татьяна Бабичева (мисс шейп).