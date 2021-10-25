В Сумах прошел чемпионат Украины по бодибилдингу: наши с медалями

Турнир прошел в молодежном центре «Романтика» и принял более ста атлетов со всей Украины. Ирана, Израиля
Среди победителей и призеров были и сумчане:
1 место – Дмитрий Руденко (бодибилдинг до 170 см), Мария Шевченко (мисс бикини до 24 лет), Марина Горьковская (мисс бикини свыше 168 см), Игорь Глуходид (бодибилдинг, абсолютная категория);
2 место – Максим Черненко (бодибилдинг до 170 см), Марианна Курочкина (Ромны, мисс модель до 24 лет и до 163 см), Сергей Готва (мэн физик), Богдан Тимченко (бодибилдинг выше 175 см), Мария Шевченко (мисс бикини свыше 168 см), Елена Глазун (мисс бикини, абсолютная);
3 место – Неля Гриб (мисс модель свыше 163 см), Татьяна Бабичева (мисс шейп).
В Санта-Сусане (Испания) завершился чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу-2021....
Сегодня, 7 ноября, в Сумах проходит Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу мисс бикини и мэнс физик WABBA 2021....
Представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко - серебряная призерка чемпионата мира в «велнесе» среди мастеров....
В столице состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr&Ms Ukraine 2021....
30 октября в Полтаве начался чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу от Национальной Федерации бодибилдинга Украины....