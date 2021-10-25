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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:51528

В Сумах прошел чемпионат Украины по бодибилдингу: наши с медалями

Сегодня, 7 ноября, в Сумах прошел открытый чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу WABBA.

Турнир прошел в молодежном центре «Романтика» и принял более ста атлетов со всей Украины. Ирана, Израиля

Среди победителей и призеров были и сумчане:

1 место – Дмитрий Руденко (бодибилдинг до 170 см), Мария Шевченко (мисс бикини до 24 лет), Марина Горьковская (мисс бикини свыше 168 см), Игорь Глуходид (бодибилдинг, абсолютная категория);

2 место – Максим Черненко (бодибилдинг до 170 см), Марианна Курочкина (Ромны, мисс модель до 24 лет и до 163 см), Сергей Готва (мэн физик), Богдан Тимченко (бодибилдинг выше 175 см), Мария Шевченко (мисс бикини свыше 168 см), Елена Глазун (мисс бикини, абсолютная);

3 место – Неля Гриб (мисс модель свыше 163 см), Татьяна Бабичева (мисс шейп).

Спорт Бодибилдинг
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Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
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Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
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Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
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10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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