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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35310

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 681 человека (подробности)

COVID-19 подтвердили у 681 человека (Конотопский р-н - 157, Ахтырский р-н - 188, Сумской р-н - 272, Шосткинский р-н - 64).

По состоянию на 15 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 91 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1562 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81410 человек, из них за минувшие сутки - 238 (Конотопский р-н - 15, Сумской р-н - 208, Шосткинский р-н - 15).

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Общество Коронавирус
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