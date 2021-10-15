На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 681 человека (подробности)

По состоянию на 15 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 91 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1562 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81410 человек, из них за минувшие сутки - 238 (Конотопский р-н - 15, Сумской р-н - 208, Шосткинский р-н - 15).
За четверг на Сумщине подтвердили 681 случай заболевания COVID-19....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1003 человек....
Четыре региона Украины рискуют перейти в "красную" зону карантина – Сумщина, Донетчина, Житомирщина и Харьковщина....
Заведующий отделом мониторинга и реагирования на опасности ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Сергей Грабовой проанализировал...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 670 человек, умерло 27....