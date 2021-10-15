На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 681 человека (подробности) COVID-19 подтвердили у 681 человека (Конотопский р-н - 157, Ахтырский р-н - 188, Сумской р-н - 272, Шосткинский р-н - 64).

По состоянию на 15 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 91 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1562 летальных случая, за прошедшие сутки - 4 (Сумской р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81410 человек, из них за минувшие сутки - 238 (Конотопский р-н - 15, Сумской р-н - 208, Шосткинский р-н - 15).