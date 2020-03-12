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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09178

На Сумщине дали 4 года наркоману, который избил детей

Прокуратура добилась реального наказания для мужчины, который в состоянии наркотического опьянения напал с палкой на трех парней

Ювенальные прокуроры Сумской областной прокуратуры в суде апелляционной инстанции добились реального наказания для 34-летнего мужчины, который напал с палкой на прохожих, среди которых было двое несовершеннолетних.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Тростянец 16 июня 2019 года. Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, подошел к остановке, где в это время находилось трое юношей, двое из которых несовершеннолетние. Без лишних слов мужчина начал бить их деревянной палкой. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения, одному из них на раны пришлось накладывать швы.

В суде нападающий вину свою признал, однако объяснить свой поступок не смог. По его словам, обстоятельства происшествия почти не помнит из-за наркотической зависимости и связанного с этим психологического состояния.

Суд первый инстанции назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы, при этом освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его, настаивая на отмене испытательного срока.

Решением Сумского апелляционного суда приговор суда первой инстанции отменено в части освобождения от отбывания наказания, поэтому следующие 4 года мужчина проведет за решеткой (ч. 4 ст. 296 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досуг Нанесение телесных повреждений
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