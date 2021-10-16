На Сумщине мэра подозревают в рукоприкладстве Хулиганство с нанесением телесных повреждений двум чиновникам – главе города Сумской области сообщено о подозрении.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 24 января подписал сообщение о подозрении городскому голове одного из населенных пунктов Конотопского района по факту грубого нарушения общественного порядка и длительного препятствования нормальной деятельности городского совета, что сопровождалось причинением телесных повреждений должностным лицам (совершенного группой). 2 ст. 296 УК Украины).

По данным следствия, события происходили 18 ноября 2021 года в помещении городского совета. В кабинет секретаря указанного городского совета, который к тому времени исполнял обязанности городского головы, зашел возобновленный решением суда в должности глава города в сопровождении двух человек. Проявляя особую дерзость и выкрикивая оскорбительные и угрожающие высказывания, мэр требовал у секретаря отдать ему печать, немедленно покинуть служебный кабинет и здание городского совета. Поскольку секретарь отказался выполнить требования, мэр вместе с двумя сообщниками, применяя физическую силу и нанося удары, вытолкали его из кабинета в коридор, а затем и на улицу. Заместителя городского головы, который пытался помешать их противоправным действиям, силой заставили покинуть здание городского совета.

Согласно заключению экспертизы, секретарю городского совета и заместителю городского головы нанесены легкие телесные повреждения. Вместе с тем, по факту грубого нарушения общественного порядка уведомлено о подозрении одному из мужчин, сопровождавшего городского голову и применявшего силу к должностным лицам. Относительно другого идет досудебное расследование.

Досудебное расследование проведено следователями районного отдела Конотопского полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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