В Сумах дали 5 лет рецидивисту, порезавшему разбитой бутылкой женщину Сумская областная прокуратура в Сумском апелляционном суде отстояла наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы для 31-летнего мужчины, порезавшего разбитой бутылкой незнакомую женщину.

Речь идет о произошедшем в вечернее время 22 июля 2019 года в г. Сумы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вместе со своей сожительницей проходил мимо остановки общественного транспорта, где в это время стояли две женщины. Они общались между собой, при этом смеялись. По неизвестным причинам мужчина решил, что они смеются над ним и его спутницей, и подошел к незнакомкам. Между ним и одной из женщин возникла словесная перепалка, во время которой мужчина сначала ударил ее рукой, а затем схватил пустую бутылку и разбил ее на голове потерпевшей. Когда женщина упала, а бутылка разбилась, он продолжил наносить потерпевшие удары обломком стекла.

Согласно заключению медиков, пострадавшей нанесено не менее 12 ударов, полученные телесные повреждения квалифицируются как легкие, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Именно он во время спора с таксистом достал пневматический пистолет и произвел около 20 выстрелов в пострадавшего, попав при этом в лицо, шею и грудную клетку. Тогда таксист тоже получил легкие телесные повреждения. До этого мужчина также отбывал наказание за воровство и грабеж.

По приговору суда первой инстанции, с учетом предыдущего приговора, обвиняемый приговорен к 5 годам 1 месяца лишения свободы. Сумской апелляционный суд оставил это решение в силе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.