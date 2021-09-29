Жители Степановки митингуют против повышения цен на маршрутки В Степановке Сумского района люди митингуют против повышения цен на междугородных маршрутах.

Около полусотни человек вышли на акцию протеста против повышения стоимости проезда на междугородных маршрутах, пишет Суспільне.

С жителями встретились представители районной и областной администраций.

Директор департамента инфраструктуры Сумской областной государственной администрации Владимир Дудченко сказал, что запросят у перевозчиков расчеты новых тарифов.

Также на Сумщине из-за подорожания горючего отменили некоторые рейсы. На странице в Фейсбуке Собицкого старостинского округа Шосткинского района говорится, что временно не будет действовать рейс Шостка - Собич и Шостка - Лесное по средам и субботам, который отправлялся в 15.30. А стоимость выросла до 30 грн из Шостки в Собич и до 36 грн до Лесного.