Жители Степановки митингуют против повышения цен на маршрутки

Около полусотни человек вышли на акцию протеста против повышения стоимости проезда на междугородных маршрутах, пишет Суспільне.
С жителями встретились представители районной и областной администраций.
Директор департамента инфраструктуры Сумской областной государственной администрации Владимир Дудченко сказал, что запросят у перевозчиков расчеты новых тарифов.
Также на Сумщине из-за подорожания горючего отменили некоторые рейсы. На странице в Фейсбуке Собицкого старостинского округа Шосткинского района говорится, что временно не будет действовать рейс Шостка - Собич и Шостка - Лесное по средам и субботам, который отправлялся в 15.30. А стоимость выросла до 30 грн из Шостки в Собич и до 36 грн до Лесного.
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