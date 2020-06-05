Сумские полицейские оперативно задержали мужчину за причинение телесных повреждений

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен 22-летний мужчина с проникающим ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством подразделения.
Как выяснили правоохранители, в тот день между мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого 21-летний мужчина, не сдержав агрессии, достал из кармана нож и нанес им удар своему противнику.
Как результат - 22-летний мужчина получил проникающее ранение и был доставлен в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сумского районного управления полиции менее чем за сутки установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 21-летний житель села Александровка Сумского района. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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