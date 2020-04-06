На Сумщине чуть не убили супругов, сделавших замечание за мотодрифт

Уже несколько дней подряд супруги Ивановы (фамилия изменена) терпело почти круглосуточный грохот мотоциклов под своим двором. Как рассказала Шостка.INFO пострадавшая сторона, дрифтовали трое молодых людей, которые делали ремонт в соседском доме. Их наняла известная в Шостке общественная активистка (ремонт делали в доме ее мужа). К слову, замечание сначала сделали именно ей. И она пообещала соседям, что поговорит со своими наемными рабочими, чтобы те не устраивали на улице «моторалли». Однако «зрелищные мотошоу» под окнами Ивановых не прекратились.
Поэтому мужчина решил лично поговорить с мотоциклистами-строителями.
«Он вежливо сделал им замечание. Мол, ребята, вас уже просили, ведите себя тише. Но ему сразу грубо ответили, а потом и набросились с кулаками. Когда я поняла, что моего мужа бьют, то выбежала со двора, начала кричать, но меня сбили с ног. Они были в байкерских берцах, ими били по лицу», - рассказывает избитая Анна (имя изменено).
Супруги едва отбился от озверевших нападающих. Женщину в полубессознательном состоянии затянули во двор. У ее мужа из головы текла кровь, впоследствии выяснилось, что у него сломано и ребро. Анна имела многочисленные синяки и гематомы. Супруги сняло побои и написал заявление об избиении в полицию.
«Лучше бы мы вызвали полицию сразу, не выходя со двора. Они нас убивали. Я медработник. По моему мнению, они курят траву. Один из них ревел, как зверь, в прямом смысле слова. Адекватные люди себя так не ведут. Я даже кричала, что беременна. Но это не помогло, они продолжали меня забивать», - продолжает Анна.
В полиции по этому поводу уже открыли уголовное производство. Нашли даже одного подозреваемого, известно, что он уже был судим за разбойное нападение. В понедельник назначена очная ставка.
Но после кровавого выяснения отношений нападавшие уже возвращались. Еще во время избиения они угрожали, что уничтожат автомобиль Ивановых.
«Мы в тот же день машину спрятали. А на следующий кто-то из них приезжал, дрифтовал и кричал «Я приехал! Что спрятал машину?», - говорит Анна.
Однако супруги настроено решительно, они хотят, чтобы все трое вполне ответили за содеянное. А человек, который нанял их, также не должна снимать с себя ответственность, считает Анна.
Журналисты обратились за комментарием и к общественной активистке, имя которой замешано в эту историю. Она прокомментировала свою позицию, однако освещать ее не захотела, аргументируя тем, что эта история порочит ее деловую репутацию, в том числе и как политического деятеля.
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