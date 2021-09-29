В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание на территории дачного кооператива 7 октября в 8:25 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории дачного кооператива по ул. Парижской Коммуны в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил по всей площади деревянное сооружение на заброшенном дачном участке. В 8:40 пожарные локализовали возгорание, а в 9:00 ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.