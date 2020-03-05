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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинец сломал ребра сожительнице

В Шостке полиция открыла уголовное производство по факту причинения женщине телесных повреждений средней тяжести.

Об избитой женщине в полицию сообщил сосед пострадавшей, к которому она пришла за помощью. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.

Пострадавшей 41 год. Для оказания необходимой медицинской помощи ее доставили в больницу, где и диагностировали перелом ребра, ушибы. Пострадавшую госпитализировали.

Женщина объясняет, что в этот день они с сожителем в который уже раз поссорились. Доводя «свою правду», он избил ее.

По факту умышленного причинения средней тяжести телесных повреждений в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нанесение телесных повреждений
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