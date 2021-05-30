Сумская красавица в финале Equidеs Sport Festival (фото)

От Сум в соревнованиях участвовала Евгения Мандрыка, которая выступала в категории «бикини до 164 см». Сумчанка вышла в финал, где заняла 6-е место.
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