Сумская красавица в финале Equidеs Sport Festival (фото) 3 октября на Киевщине состоялся турнир по бодибилдингу «EQUIDES SPORT FESTIVAL».

От Сум в соревнованиях участвовала Евгения Мандрыка, которая выступала в категории «бикини до 164 см». Сумчанка вышла в финал, где заняла 6-е место.