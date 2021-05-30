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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22458

Сумская красавица в финале Equidеs Sport Festival (фото)

3 октября на Киевщине состоялся турнир по бодибилдингу «EQUIDES SPORT FESTIVAL».

От Сум в соревнованиях участвовала Евгения Мандрыка, которая выступала в категории «бикини до 164 см». Сумчанка вышла в финал, где заняла 6-е место.

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Общество Бодибилдинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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