Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

Представители Сумщины завоевали на турнире 7 медалей: «серебро» завоевала Ирина Охрименко, «бронзу» - Карина Канаковская, Маргарита Мирошниченко, Ангелина Мандрыка, Егор Колодяжный, Богдан Рогальский и Николай Шкромада.
24-26 сентября в Загребе (Хорватия) прошли соревнования по дзюдо серии Гран-при....
16-17 сентября в Днепре состоялся чемпионат Украины среди ветеранов и Всеукраинские игры памяти М.М.Бакы среди мастеров дзюдо....
15-16 сентября в Днепре состоялся чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....
18 сентября в Сумах пройдет Всеукраинский турнир по дзюдо памяти Александра Анищенко и Максима Савченко....
Сегодня, 13 сентября, в Белграде на Всемирных школьных играх стартовали тхеквондисты и дзюдоисты....