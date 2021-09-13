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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:29148

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

2-3 октября в Ужгороде проходит чемпионат Украины по дзюдо среди младших кадетов до 17 лет.

Представители Сумщины завоевали на турнире 7 медалей: «серебро» завоевала Ирина Охрименко, «бронзу» - Карина Канаковская, Маргарита Мирошниченко, Ангелина Мандрыка, Егор Колодяжный, Богдан Рогальский и Николай Шкромада.

Спорт Дзюдо
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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