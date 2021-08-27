Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1035

За неделю на Сумщине зарегистрировано 2470 опасных события

В результате пожаров 1 человек погиб и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 23 здания, 3 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 4 млн. 335 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За неделю на Сумщине зарегистрировано 1498 опасных событий
27.09.2021 11:20

За неделю на Сумщине зарегистрировано 1498 опасных событий

Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 3 единицы автотракторной техники....

За неделю на Сумщине зарегистрировано 994 опасных событий
20.09.2021 13:06

За неделю на Сумщине зарегистрировано 994 опасных событий

В результате пожаров травмировано 2 человека, случаев гибели на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 2...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 330 опасных событий
06.09.2021 12:30

За неделю на Сумщине зарегистрировано 330 опасных событий

В результате пожаров один человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 1 единицу автотракторной техники....

За неделю на Сумщине зарегистрировано 295 опасных событий
30.08.2021 11:46

За неделю на Сумщине зарегистрировано 295 опасных событий

В результате пожаров один человек погиб, еще два человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий и 3 единицы автотракторной...

Сумські рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальні роботи з працівниками агропідприємств
27.08.2021 08:35

Сумські рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальні роботи з працівниками агропідприємств

Фахівці Служби порятунку продовжують проводити рейди на агропідприємствах та нагадують основні правила пожежної безпеки під час збирання врожаю....

Новости

В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Сегодня 10:01
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 241 человека
Сегодня 08:55
За неделю на Сумщине зарегистрировано 2470 опасных события
Сегодня 17:10
Когда при коронавирусе показана госпитализация?
Сегодня 16:41
Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 16:29
За выходные в Сумах произошло 15 ДТП
Сегодня 16:02
Теплоснабжение домов зоны обслуживанию КСПУ в Сумах под угрозой
Сегодня 15:43
В городском парке спустя год после открытия детской площадки поставили-таки скамейки
Сегодня 14:59
Сумская красавица в финале Equidеs Sport Festival (фото)
Сегодня 14:22
На Сумщине взяли под стражу гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов
Сегодня 13:37
Во двор к глуховчанам забрели волки
Сегодня 13:29
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 12:44
view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.