За неделю на Сумщине зарегистрировано 2470 опасных события В результате пожаров 1 человек погиб и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 23 здания, 3 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 4 млн. 335 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.