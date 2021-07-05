Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:15249

Сумчане опасаются, что иностранцам удастся избежать наказания за изнасилование 25-летней девушки

В Сумах сейчас учатся более 1600 иностранных студентов из 50 разных государств. К сожалению, не все они ведут себя толерантно в чужой стране.

Бывает, приходится слышать от молодых сумчанок о грубых домогательствах со стороны «гостей». А недавно в СМИ прошла информация об изнасиловании двумя иностранцами

25-летней девушки. Источники, ссылаясь на комментарии Нацполиции, сообщали, что злоумышленники были задержаны менее чем за сутки по заявлению матери потерпевшей, ведется следствие. Одному 20 лет, второму - 22. Однако, оказалось, это не вся история.

В редакцию ВШ обратился знакомый потерпевшей, назвавшийся Игорем, и заявил, что обнародована только часть правды и события были более драматичными... «Во-первых, девушку не просто изнасиловали, над ней издевались! Ее жестоко избивали. Сделали это два араба, которые учатся на подготовительном курсе одного из вузов. Потерпевшая чудом осталась жива. А оба изверга уже на свободе. Почему их отпустили? Один, дабы избежать ответственности, якобы перенес операцию по удалению аппендицита. Другой наглотался таблеток с целью симулировать нарушение психики. Самое печальное, - констатирует мужчина, - что полиция как-то спускает все на тормозах. У меня есть большие опасения, что злоумышленников никто не посадит. Они либо сбегут в свою страну, либо откупятся. Вот почему я бью тревогу! Я взываю к справедливости!»

Действительно, неоднозначная история. Чтобы выяснить подробности, мы обратились к пресс-секретарю Сумской областной прокуратуры Наталье Науменко:

- Что касается физического состояния потерпевшей, то оно удовлетворительное, она принимает участие в следственных действиях. В отношении иностранных граждан открыто уголовное производство по ч. 3

ст. 152 (изнасилование) УК Украины, 27 августа им было вручено подозрение. Им пытались сразу избрать меру пресечения, однако одного пришлось госпитализировать, второй потребовал переводчика и соблюдения всех предусмотренных для иностранных граждан юридических процедур. На сегодня судебное заседание по выбору меры пресечения для каждого из подозреваемых уже состоялось. Ковпаковский суд оставил без удовлетворения ходатайство о помещении иностранных граждан под стражу и выбрал в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля. Прокуратура намерена обжаловать это решение и настаивать на содержании подозреваемых в изнасиловании под стражей, ведь им угрожает до 12 лет лишения свободы.

Надеемся, что в данном случае справедливость все же восторжествует. И насильники получат справедливое наказание.

 
Право Изнасилование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах двух иностранцев подозревают в изнасиловании
01.09.2021 18:32

В Сумах двух иностранцев подозревают в изнасиловании

Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска полиции области и отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции, чтобы установить и...

На Сумщине фейковый полицейский изнасиловал 14-летнюю
04.08.2021 12:12

На Сумщине фейковый полицейский изнасиловал 14-летнюю

До 12 лет лишения свободы грозит молодому человеку за изнасилование несовершеннолетней....

В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании
02.08.2021 10:08

В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании

31 июля следственным судьей применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.09.2021 включительно без определения размера залога...

У Сумах чоловік незаконно утримував та зґвалтував дівчину
31.07.2021 11:13

У Сумах чоловік незаконно утримував та зґвалтував дівчину

Подія сталася учора, у місті Суми. Зловмисник упродовж п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її....

На Сумщине будут судить отца и дядю 15-летней девушки с ограниченными возможностями, которые годами ее насиловали
05.07.2021 10:09

На Сумщине будут судить отца и дядю 15-летней девушки с ограниченными возможностями, которые годами ее насиловали

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего отца и 43-летнего дяди 15-летней...

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 334 человек
Сегодня 09:16
Сумские волейболисты вышли в следующий раунд кубка Украины
Сегодня 14:37
Сумчане опасаются, что иностранцам удастся избежать наказания за изнасилование 25-летней девушки
Сегодня 14:15
Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе
Сегодня 13:49
На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев
Сегодня 13:36
В Сумах трое взрослых и трое детей отравились угарным газом
Сегодня 12:19
В Ахтырке провели Открытый чемпионат области по мотокроссу
Сегодня 12:02
На Сумщине поймали браконьера, убившего косулю (фото)
Сегодня 10:30
У Сумах відбудеться творча зустріч з письменницею Ольгою Саліпою
Сегодня 10:22
4 года назад мэр Сум пообещал в парке им. Кожедуба дорожку для занятий шорт-треком
Сегодня 10:14
В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)
Сегодня 10:05
На Сумщине полицейские нашли водителя авто, который сбил мопедиста-подростка и скрылся с места ДТП
Сегодня 09:48
view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
Вчера 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.