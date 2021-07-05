Сумчане опасаются, что иностранцам удастся избежать наказания за изнасилование 25-летней девушки В Сумах сейчас учатся более 1600 иностранных студентов из 50 разных государств. К сожалению, не все они ведут себя толерантно в чужой стране.

Бывает, приходится слышать от молодых сумчанок о грубых домогательствах со стороны «гостей». А недавно в СМИ прошла информация об изнасиловании двумя иностранцами

25-летней девушки. Источники, ссылаясь на комментарии Нацполиции, сообщали, что злоумышленники были задержаны менее чем за сутки по заявлению матери потерпевшей, ведется следствие. Одному 20 лет, второму - 22. Однако, оказалось, это не вся история.

В редакцию ВШ обратился знакомый потерпевшей, назвавшийся Игорем, и заявил, что обнародована только часть правды и события были более драматичными... «Во-первых, девушку не просто изнасиловали, над ней издевались! Ее жестоко избивали. Сделали это два араба, которые учатся на подготовительном курсе одного из вузов. Потерпевшая чудом осталась жива. А оба изверга уже на свободе. Почему их отпустили? Один, дабы избежать ответственности, якобы перенес операцию по удалению аппендицита. Другой наглотался таблеток с целью симулировать нарушение психики. Самое печальное, - констатирует мужчина, - что полиция как-то спускает все на тормозах. У меня есть большие опасения, что злоумышленников никто не посадит. Они либо сбегут в свою страну, либо откупятся. Вот почему я бью тревогу! Я взываю к справедливости!»

Действительно, неоднозначная история. Чтобы выяснить подробности, мы обратились к пресс-секретарю Сумской областной прокуратуры Наталье Науменко:

- Что касается физического состояния потерпевшей, то оно удовлетворительное, она принимает участие в следственных действиях. В отношении иностранных граждан открыто уголовное производство по ч. 3

ст. 152 (изнасилование) УК Украины, 27 августа им было вручено подозрение. Им пытались сразу избрать меру пресечения, однако одного пришлось госпитализировать, второй потребовал переводчика и соблюдения всех предусмотренных для иностранных граждан юридических процедур. На сегодня судебное заседание по выбору меры пресечения для каждого из подозреваемых уже состоялось. Ковпаковский суд оставил без удовлетворения ходатайство о помещении иностранных граждан под стражу и выбрал в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест с использованием электронного средства контроля. Прокуратура намерена обжаловать это решение и настаивать на содержании подозреваемых в изнасиловании под стражей, ведь им угрожает до 12 лет лишения свободы.

Надеемся, что в данном случае справедливость все же восторжествует. И насильники получат справедливое наказание.