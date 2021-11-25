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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине мужчине за изнасилование со смертельным исходом грозит 15 лет за решеткой

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, который изнасиловал знакомую и оставил ее умирать.

Событие произошло 23 ноября 2021 в г. Кролевец. Мужчина пригласил к себе в квартиру знакомую. Они вместе употребляли алкоголь, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, мужчина изнасиловал ее с использованием предмета. Несмотря на то, что потерпевшая была без сознания, при этом у нее было кровотечение, мужчина не вызывал медиков. В результате полученных повреждений 53-летняя женщина скончалась.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 (оставленные без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. За содеянное ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №1 (г.Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Изнасилование
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