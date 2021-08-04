В Сумах будут судить насильника

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего сумчанина по факту изнасилования и незаконного лишения свободы 18-летней девушки.
Речь идет о произошедшем 30 июля 2021 года в г. Сумы. Воспользовавшись подавленным и беспомощным состоянием девушки, обвиняемый изнасиловал ее на берегу реки. После чего несколько часов удерживал девушку в автомобиле и ездил с ней по городу, а затем поехал в лес, где снова изнасиловал.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проведено следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Об этом в Фейсбуке сообщила пострадавшая от действий насильника Ирина Челоманова....
В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия....
В Сумах сейчас учатся более 1600 иностранных студентов из 50 разных государств. К сожалению, не все они ведут себя толерантно...
Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска полиции области и отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции, чтобы установить и...
До 12 лет лишения свободы грозит молодому человеку за изнасилование несовершеннолетней....