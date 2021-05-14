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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:37132

Сумские волейболисты вышли в следующий раунд кубка Украины

1-3 октября прошли игры первого раунда Кубка Украины по волейболу.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Харькове против двух местных команд. Обе встречи завершились сухими победами наших: над «ХФКСП» 3:0 (25-16, 25-13, 25-19) и «ХФКСП-Юракадемия-2» 3:0 (25-18, 25-18, 25-23). Заняв первое место в группе, сумчане вышли в следующий раунд.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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