Сумские волейболисты вышли в следующий раунд кубка Украины 1-3 октября прошли игры первого раунда Кубка Украины по волейболу.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Харькове против двух местных команд. Обе встречи завершились сухими победами наших: над «ХФКСП» 3:0 (25-16, 25-13, 25-19) и «ХФКСП-Юракадемия-2» 3:0 (25-18, 25-18, 25-23). Заняв первое место в группе, сумчане вышли в следующий раунд.