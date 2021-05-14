Сумские волейболисты вышли в следующий раунд кубка Украины

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Харькове против двух местных команд. Обе встречи завершились сухими победами наших: над «ХФКСП» 3:0 (25-16, 25-13, 25-19) и «ХФКСП-Юракадемия-2» 3:0 (25-18, 25-18, 25-23). Заняв первое место в группе, сумчане вышли в следующий раунд.
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