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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:18931

В Сумах пропал бывший кадет, приговоренный к 3 годам за изнасилование

Об этом в Фейсбуке сообщила пострадавшая от действий насильника Ирина Челоманова.

«И коротко о насильнике Кривошее...

Сегодня должен был быть провозглашен полный текст определения Сумского апелляционного суда об отказе в апелляции Кривошея. Как и ожидалось... ни он, ни его адвокат, ни его законный представитель (Екатерина Науменко) не явились!!!

На сегодняшний день с него сняты все ограничительные меры, он имеет возможность свободно передвигаться по территории Украины, даже выехать заграницу!!!

Во всем причина - это отсутствие меры пресечения, которая к нему пока не применена!!!

Если на днях станет известно, что он скрылся... Это не удивит!

Принимались ли какие-либо меры к нему полицией Сумской области по поводу невозможности исчезнуть?.. Вряд ли! На днях станет известно, "стал ли он на лыже"!!! Дождемся передачи материалов в Заречный районный суд г. Сумы. Там и получим все ответы!

PS: в Национальной полиции Украины всегда найдется причина не предотвращать (предупреждать) совершение преступлений. Хотя возможности для их предотвращения всегда есть!!!

Дождемся... Сейчас полиции известно о сложившейся ситуации. Будут ли приниматься меры? Увидим!!!

Отдельное спасибо Сумская областная прокуратура за то, что принимаете все меры!!!», - написала сумчанка.

Напомним6 изнасилование произошло 8 марта 2019 года. Тогда 16-летний кадет Владислав Кривошей (это доказано в суде двух инстанций) набросился, избил и изнасиловал 23-летнюю девушку, которая возвращалась вечером домой с работы. Насильник занимался панкратионом. Так что у жертвы шансов не было. Суд приговорил насильника к 3 годам за решеткой.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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