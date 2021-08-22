Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе

В Мариуполе против местного одноименного клуба, как и вчера, сумчане проиграли, но выглядели уже получше, проиграв всего 4 очка – 83:79 (19:21, 27:21, 15:15, 22:22).
Лучшими в нашей команде были Игорь Стародуб – 23 очка + 15 подборов + 5 передач, Лев Кошеватский – 16 очков + 5 подборов + 7 передач, Данил Дядечко – 16 очков, Максим Михайлов – 12 очков + 5 подборов, Виталий Игнатченко – 10 очков + 5 подборов.
Сегодня, 2 октября, БК «СумДУ» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
2-3 октября БК «СумДУ» сыграет матчи 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
1 октября стартует чемпионат Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....
10-12 сентября в Луцке проходил предсезонный турнир команд Высшей лиги - Мемориал Алексея Веремийчика....
БК «СумДУ» провел двойной спарринг с БК «Харьковские Соколы»....