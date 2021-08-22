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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:49207

Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе

Сегодня, 3 октября, БК «СумДУ» проел повторный матч первого тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В Мариуполе против местного одноименного клуба, как и вчера, сумчане проиграли, но выглядели уже получше, проиграв всего 4 очка – 83:79 (19:21, 27:21, 15:15, 22:22).

Лучшими в нашей команде были Игорь Стародуб – 23 очка + 15 подборов + 5 передач, Лев Кошеватский – 16 очков + 5 подборов + 7 передач, Данил Дядечко – 16 очков, Максим Михайлов – 12 очков + 5 подборов, Виталий Игнатченко – 10 очков + 5 подборов.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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