Сумские баскетболисты снова проиграли в Мариуполе Сегодня, 3 октября, БК «СумДУ» проел повторный матч первого тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В Мариуполе против местного одноименного клуба, как и вчера, сумчане проиграли, но выглядели уже получше, проиграв всего 4 очка – 83:79 (19:21, 27:21, 15:15, 22:22). Лучшими в нашей команде были Игорь Стародуб – 23 очка + 15 подборов + 5 передач, Лев Кошеватский – 16 очков + 5 подборов + 7 передач, Данил Дядечко – 16 очков, Максим Михайлов – 12 очков + 5 подборов, Виталий Игнатченко – 10 очков + 5 подборов.