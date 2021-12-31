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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:07205

20-летнего жителя Сумщины приговорили к 9,5 годам за покушение на изнасилование школьницы

При публичном обвинении Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры приговором суда от 18 января 2022 года 20-летний юноша приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за покушение на изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст.15/ч. 3 ст. 15).

Прокурор в суде доказал, что 29 марта 2021 года в г. Кролевец обвиняемый в вечернее время напал на 15-летнюю девушку, которая одна возвращалась домой, и пытался изнасиловать. Юноша повалил девушку на землю и попытался стянуть со школьницы джинсы. Старшеклассница сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому нападающий испугался и скрылся.

Нападавшего задержали сотрудники полиции через несколько часов, как выяснилось, он житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера и не так давно освободился из мест лишения свободы. Приговора суда обвиняемый ждал за решеткой.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №1 (г.Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Изнасилование Приговор суда
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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