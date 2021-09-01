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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Продлен срок содержания под стражей известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании семи детей на Сумщине

До 4 февраля 2022 года включительно продлен срок содержания под стражей в отношении известного фотографа с Полтавщины, обвиняемого в совершении ряда преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних.

В 10.00 20 декабря 2021 года состоится следующее закрытое судебное заседание по делу.

Действия обвиняемого квалифицированы по:

ч. 6 ст. 152 УК Украины – изнасилование;

ч. 6 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие;

ч. 1 ст. 155 УК Украины – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

ч. 2 ст. 156 УК Украины – развращение малолетней;

ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Председательствующий судья – Сорока М.Р., судьи Ангел Е.В., Климашевская И.В.

Поиск информации о стадиях рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» № 592/881/21.

Право Изнасилование
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