В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной Об этом в Фейсбуке написала мама школьницы Оксана Дмитренко.

«Я так понимаю, что сейчас у водителей КП СГС «Электроавтотранс» проходит акция #Залишшколяраназупинці. Сегодня (30 сентября – Ред.) моя дочь стала участницей данной «акции».

Рассчитав свое время, ребенок был на остановке конечная Добровольная за 10 минут до отправки автобуса №64. Но... Подъехав на остановку, водитель, не открыв двери, постоял 3 минуты, протер зеркало и поехал по своему обычному маршруту. Ребенок остался на остановке.

Уважаемый водитель автобуса № 64, когда заканчивается эта акция???», - спрашивает сумчанка.

Напомним: школьники в Сумах должны ездить в коммунальном транспорте бесплатно.