В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной

«Я так понимаю, что сейчас у водителей КП СГС «Электроавтотранс» проходит акция #Залишшколяраназупинці. Сегодня (30 сентября – Ред.) моя дочь стала участницей данной «акции».
Рассчитав свое время, ребенок был на остановке конечная Добровольная за 10 минут до отправки автобуса №64. Но... Подъехав на остановку, водитель, не открыв двери, постоял 3 минуты, протер зеркало и поехал по своему обычному маршруту. Ребенок остался на остановке.
Уважаемый водитель автобуса № 64, когда заканчивается эта акция???», - спрашивает сумчанка.
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