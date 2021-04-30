Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:30431

В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта

На аппаратном совещании в Сумской мэрии 21 февраля директор КП «Электроавтотранс» отчитался о ситуации на предприятии за минувший год и поделился планами на нынешний, 2022-й.

По мнению руководства предприятия, для обеспечения стабильной работы и развития коммунального транспорта в целом и электротранспорта в частности, в течение 2022 года необходимо решить такие вопросы: пересмотреть транспортную схему с преимуществом для коммунального транспорта; сделать возможность поворота троллейбуса на ул. Набережной р. Стрелки – ул. Ильинской; продолжить работу по установке на остановках общественного транспорта электронных информационных табло для отображения прогноза прибытия троллейбусов и автобусов.

Также в этом году планируется внедрение системы электронного билета. Этот процесс не быстрый, по прогнозам, он продлится 10 месяцев. «Но я считаю, это очень нужно городу в целом, и КП «Электроавтотранс» в частности, ведь это позволит упорядочить учет пассажиров, особенно льготных категорий, ввести дифференцированную систему оплаты проезда, поможет водителям в исполнении их прямых обязанностей без отвлечения на продажу билетов», - отмечает директор КП Андрей Новик.

Также в 2022 году хотят модернизировать тяговые подстанции и купить одномодульную мобильную тяговую подстанцию, пишет Ваш шанс.

Экономика КП «Электроавтотранс»
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах перебои с напряжением в троллейбусной линии
31.01.2022 07:42

В Сумах перебои с напряжением в троллейбусной линии

Из-за перебоев с подачей напряжения возможны усложнение движения троллейбусов на участке дороги пр. Лушпы - разворотный круг ТЦ «Березка»....

В Сумах формируют новую группу будущих водителей троллейбусов
23.11.2021 08:02

В Сумах формируют новую группу будущих водителей троллейбусов

Учебный центр КП «Электроавтотранс» проводит предварительную запись претендентов на обучение по профессии «Водитель троллейбуса»....

В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной
01.10.2021 10:03

В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной

Об этом в Фейсбуке написала мама школьницы Оксана Дмитренко....

В Сумах КП «Электроавтотранс» запускает «горячую линию» для пассажиров
05.05.2021 16:45

В Сумах КП «Электроавтотранс» запускает «горячую линию» для пассажиров

С завтрашнего дня, 6 мая, на КП «Электроавтотранс» стартует работа «горячей линии» для пассажиров коммунального транспорта....

Завтра в Сумах на кладбища добавят транспорта
30.04.2021 12:28

Завтра в Сумах на кладбища добавят транспорта

1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека
Сегодня 08:54
На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов
Сегодня 15:27
21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша
Сегодня 15:00
В Ахтырке работники ГСЧС спасли женщину, провалившуюся в прорубь (Видео)
Сегодня 14:30
Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета
Сегодня 13:59
В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта
Сегодня 13:30
В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты
Сегодня 13:05
На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими
Сегодня 12:43
В Сумах сигнализируют о стабилизации ситуации с коронавирусом
Сегодня 12:06
В Сумах в срочном порядке разместят соответствующие указатели на подходах к укрытиям
Сегодня 11:40
Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці
Сегодня 11:27
Чутки про відключення електроенергії у Сумах на три доби не мають підстав
Сегодня 11:22
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.