В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта На аппаратном совещании в Сумской мэрии 21 февраля директор КП «Электроавтотранс» отчитался о ситуации на предприятии за минувший год и поделился планами на нынешний, 2022-й.

По мнению руководства предприятия, для обеспечения стабильной работы и развития коммунального транспорта в целом и электротранспорта в частности, в течение 2022 года необходимо решить такие вопросы: пересмотреть транспортную схему с преимуществом для коммунального транспорта; сделать возможность поворота троллейбуса на ул. Набережной р. Стрелки – ул. Ильинской; продолжить работу по установке на остановках общественного транспорта электронных информационных табло для отображения прогноза прибытия троллейбусов и автобусов.

Также в этом году планируется внедрение системы электронного билета. Этот процесс не быстрый, по прогнозам, он продлится 10 месяцев. «Но я считаю, это очень нужно городу в целом, и КП «Электроавтотранс» в частности, ведь это позволит упорядочить учет пассажиров, особенно льготных категорий, ввести дифференцированную систему оплаты проезда, поможет водителям в исполнении их прямых обязанностей без отвлечения на продажу билетов», - отмечает директор КП Андрей Новик.

Также в 2022 году хотят модернизировать тяговые подстанции и купить одномодульную мобильную тяговую подстанцию, пишет Ваш шанс.