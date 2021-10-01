На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 454 человек

По состоянию на 1 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 910 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1427 летальных случаев, за прошедшие сутки - 4 (Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 2, Шосткинский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 112 человек, из них за минувшие сутки - 126 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н - 22, Сумской р-н - 84, Шосткинский р-н - 5).
По словам замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, сейчас в области активных больных коронавирусной инфекцией - 3047 человек....
COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н - 34, Ахтырский р-н - 131, Роменский р-н - 35, Сумской р-н -...
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