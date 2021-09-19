В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги 3 октября в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» из Волочиска.

Следующий матч против волочиского «Агробизнеса» - важный для нашей команды! В прошлом сезоне «Альянс» не сумел одолеть «Агробизнес», хотя в домашней игре был максимально близок к этому. Надеемся, наши ребята смогут взять реванш за неудачи прошлого сезона.

Первая лига, 11 тур

Альянс - Агробизнес

3 октября, 13:15

Юбилейный, Сумы

Стоимость билетов 40 гривен в день игры в кассах стадиона. Дети до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Трансляция на YouTube канале «Первая лига».