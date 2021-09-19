В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги

Следующий матч против волочиского «Агробизнеса» - важный для нашей команды! В прошлом сезоне «Альянс» не сумел одолеть «Агробизнес», хотя в домашней игре был максимально близок к этому. Надеемся, наши ребята смогут взять реванш за неудачи прошлого сезона.
Первая лига, 11 тур
Альянс - Агробизнес
3 октября, 13:15
Юбилейный, Сумы
Стоимость билетов 40 гривен в день игры в кассах стадиона. Дети до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.
Трансляция на YouTube канале «Первая лига».
Большой зал МЦ «Романтика» на три ближайшие дни наполнится духом спортивной борьбы и соперничества....
На прошлой неделе подопечные Валерия Бойченко и Дмитрия Рудняка посетили розыгрыш «Осеннего кубка» в г. Харьков....
Сборная Украины по гандболу будет принимать француженок – действующих Олимпийских чемпионок....
Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября....
Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,...