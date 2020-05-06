В Сумах КП «Электроавтотранс» запускает «горячую линию» для пассажиров С завтрашнего дня, 6 мая, на КП «Электроавтотранс» стартует работа «горячей линии» для пассажиров коммунального транспорта.

В режиме 24/7 по тел. (050) 4056060 оператор коммунального предприятия будет фиксировать обращения и предложения горожан, консультировать и отвечать на вопросы неотложных тем.