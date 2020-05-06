В Сумах КП «Электроавтотранс» запускает «горячую линию» для пассажиров

В режиме 24/7 по тел. (050) 4056060 оператор коммунального предприятия будет фиксировать обращения и предложения горожан, консультировать и отвечать на вопросы неотложных тем.
1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами....
В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия»....
Мэр Сум предложил построить дом для водителей коммунального транспорта....
С 29 мая и. о. директора КП «Электроавтотранс» назначен Андрей Новик....
«Горячая линия» по номеру +380951425498 работает ежедневно с 8.00 до 18.00....