В Сумах формируют новую группу будущих водителей троллейбусов

Занятия четвертой группы по профессионально-техническому обучению по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса» начнется в январе. Учеба бесплатная. Выпускникам гарантируют трудоустройство.
Запись на собеседование по тел.: 65-55-44; (050) 4056 60.
Подробнее об обучении можно узнать по этой ссылке.
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