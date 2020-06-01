В Сумах формируют новую группу будущих водителей троллейбусов Учебный центр КП «Электроавтотранс» проводит предварительную запись претендентов на обучение по профессии «Водитель троллейбуса».

Занятия четвертой группы по профессионально-техническому обучению по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса» начнется в январе. Учеба бесплатная. Выпускникам гарантируют трудоустройство.

Запись на собеседование по тел.: 65-55-44; (050) 4056 60.

Подробнее об обучении можно узнать по этой ссылке.