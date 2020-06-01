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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02325

В Сумах формируют новую группу будущих водителей троллейбусов

Учебный центр КП «Электроавтотранс» проводит предварительную запись претендентов на обучение по профессии «Водитель троллейбуса».

Занятия четвертой группы по профессионально-техническому обучению по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса» начнется в январе. Учеба бесплатная. Выпускникам гарантируют трудоустройство.

Запись на собеседование по тел.: 65-55-44; (050) 4056 60.

Подробнее об обучении можно узнать по этой ссылке.

Общество Водители троллейбусов КП «Электроавтотранс»
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