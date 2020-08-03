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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:42384

В Сумах перебои с напряжением в троллейбусной линии

Из-за перебоев с подачей напряжения возможны усложнение движения троллейбусов на участке дороги пр. Лушпы - разворотный круг ТЦ «Березка».

Возможны незначительные отклонения от расписания, временная остановка троллейбусов (троллейбусы с автономным ходом продолжают осуществлять перевозку пассажиров без изменений).

Делаем все, чтобы стабилизировать подачу питания.

Заблаговременно благодарны за понимание, сообщают в КП «Электроавтотранс».

Общество КП «Электроавтотранс»
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