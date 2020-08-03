В Сумах перебои с напряжением в троллейбусной линии

Возможны незначительные отклонения от расписания, временная остановка троллейбусов (троллейбусы с автономным ходом продолжают осуществлять перевозку пассажиров без изменений).
Делаем все, чтобы стабилизировать подачу питания.
Заблаговременно благодарны за понимание, сообщают в КП «Электроавтотранс».
Учебный центр КП «Электроавтотранс» проводит предварительную запись претендентов на обучение по профессии «Водитель троллейбуса»....
Об этом в Фейсбуке написала мама школьницы Оксана Дмитренко....
С завтрашнего дня, 6 мая, на КП «Электроавтотранс» стартует работа «горячей линии» для пассажиров коммунального транспорта....
1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами....
Мэр Сум предложил построить дом для водителей коммунального транспорта....