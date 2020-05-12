Завтра в Сумах на кладбища добавят транспорта

Как будут курсировать троллейбусы в направлении «Автовокзал - Керамея» - смотрите в расписании.
В этот же день будет осуществляться перевозка пассажиров по автобусному маршруту №26 «Центр - 40-я подстанция». Автобус будет курсировать с 9:00 до 15:00 (фото 2).
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