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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:28179

Завтра в Сумах на кладбища добавят транспорта

1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами.

Как будут курсировать троллейбусы в направлении «Автовокзал - Керамея» - смотрите в расписании.

В этот же день будет осуществляться перевозка пассажиров по автобусному маршруту №26 «Центр - 40-я подстанция». Автобус будет курсировать с 9:00 до 15:00 (фото 2).

Напоминаем, что в течение Пасхальных праздников и поминальных дней автобусы №57А и №62 будут следовать к центральному входу Барановского кладбища, сообщает КП «Электроавтотранс». Как и маршрутки…

Фото
Общество Коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс»
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