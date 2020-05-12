Завтра в Сумах на кладбища добавят транспорта 1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами.

Как будут курсировать троллейбусы в направлении «Автовокзал - Керамея» - смотрите в расписании.

В этот же день будет осуществляться перевозка пассажиров по автобусному маршруту №26 «Центр - 40-я подстанция». Автобус будет курсировать с 9:00 до 15:00 (фото 2).

Напоминаем, что в течение Пасхальных праздников и поминальных дней автобусы №57А и №62 будут следовать к центральному входу Барановского кладбища, сообщает КП «Электроавтотранс». Как и маршрутки…