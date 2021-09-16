Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:57237

В Сумах дали 12 лет женщине, которая убила уже второго мужа

Сумской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летней женщины, которая убила уже второго мужа.

Напоминаем, что событие произошло 3 мая 2021 года в с. Могрица Сумского района. Во время застолья между гражданскими супругами возникла ссора. Обидевшись на мужа за грубые высказывания, женщина дважды ударила его ножом. От полученных травм 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, до этого женщина уже была осуждена за умышленное тяжкое телесное повреждение, за это преступление она провела 3 года в местах лишения свободы. Более того, в 2008 году она лишила жизни человека, за что она была приговорена к 12 годам лишения свободы. После освобождения она на путь исправления не стала. В суде она вину свою признала, однако объяснять свой поступок отказалась.

Приговором Сумского районного суда 29 сентября 2021 года обвиняемую признали виновной в умышленном убийстве лицом, которое до этого уже совершало умышленное убийство, и приговорили к 12 годам лишения свободы (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жительница Сумщины зарезала бывшего мужа
24.09.2021 11:27

Жительница Сумщины зарезала бывшего мужа

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая нанесла смертельные телесные повреждения бывшему мужу....

На Сумщине дали 7,5 лет за покушение на убийство и пытки
21.09.2021 16:06

На Сумщине дали 7,5 лет за покушение на убийство и пытки

К 7 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина за покушение на убийство соперника и пытки бывшей жены....

На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы
20.09.2021 14:35

На Сумщине полиция оперативно задержала девушку за убийство собутыльницы

Меньше часа понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать и задержать 21-летнюю жительницу села Мирополье Сумского района, совершившего убийство 53-летней женщины....

Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет
16.09.2021 10:57

Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет

Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 47-летнего мужчины в умышленном убийстве знакомого....

На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына
16.09.2021 10:25

На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына, но домой с...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 368 человек
Сегодня 09:25
Сумские депутаты дали коммунальному ЖЭКу почти 9 млн грн
Сегодня 17:45
В Сумах произошла авария на Харьковской
Сегодня 17:23
В Конотопе два пьяных водителя пытались откупиться от полиции
Сегодня 17:18
В Сумах дали 12 лет женщине, которая убила уже второго мужа
Сегодня 16:57
На Сумщине поймали нелегального лесоруба
Сегодня 16:51
В Сумах патрульные помогли потушить авто, которое загорелся во время движения (видео)
Сегодня 16:19
Полицейские разыскивают мошенника, который опустошил банковский счет сумчанки
Сегодня 15:39
Сумской горсовет обязал мэра уволить директора департамента инфраструктуры
Сегодня 15:11
Сумской студент взял «бронзу» в Загребе
Сегодня 15:00
На Сумщине оштрафовали пограничника за сон во время дежурства
Сегодня 14:18
В Сумской мэрии разделили отдел молодежи и спорта
Сегодня 14:00
view counter

Статьи

Ніжний букет гортензій ®
Сегодня 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
Сегодня 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.