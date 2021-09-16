В Сумах дали 12 лет женщине, которая убила уже второго мужа Сумской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летней женщины, которая убила уже второго мужа.

Напоминаем, что событие произошло 3 мая 2021 года в с. Могрица Сумского района. Во время застолья между гражданскими супругами возникла ссора. Обидевшись на мужа за грубые высказывания, женщина дважды ударила его ножом. От полученных травм 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, до этого женщина уже была осуждена за умышленное тяжкое телесное повреждение, за это преступление она провела 3 года в местах лишения свободы. Более того, в 2008 году она лишила жизни человека, за что она была приговорена к 12 годам лишения свободы. После освобождения она на путь исправления не стала. В суде она вину свою признала, однако объяснять свой поступок отказалась.

Приговором Сумского районного суда 29 сентября 2021 года обвиняемую признали виновной в умышленном убийстве лицом, которое до этого уже совершало умышленное убийство, и приговорили к 12 годам лишения свободы (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.