Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ночью и утром - слабый туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0-2 °С, днем столбики термометров будут показывать - 11-13 °С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 18 и 19 сентября, в Сумах ожидается прохладная и дождливая погода....
В ближайшие дни на Сумщине под влиянием антициклона ожидается сухая, солнечная погода, заморозки отступят, дневная температура повысится почти до летних...