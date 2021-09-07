Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 30 сентября, в Сумах ожидаются заморозки в воздухе.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ночью и утром - слабый туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0-2 °С, днем столбики термометров будут показывать - 11-13 °С тепла.