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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты разыграли все медали на чемпионате Украины в масс-старте

В последний день чемпионата Украины по летнему биатлону в Чернигове пррошли гонки с массовым стартом.

В женской гонке приняли участие всего 11 спортсменок, из них только 10 добрались до финиша. Лучшей среди сумчанок была Алина Еременко, которая заняла пятое место.

Масс-старт. Женщины

1.  Юлия Городна (1+0+0+1)  21:50,7

2.  Валерия Дмитренко (1+0+1+1)  +26,4

3.  Елена Городна (2+2+2+1)  +2:30,5

4.  Лилия Стеблина (2+1+1+0)  +3:11,1

5.  Алина Еременко (1+1+2+2)  +4:27,1

6.  Ольга Славская (2+0+1+3)  +4:47,7

22 участника мужского масс-старта, закрывающего программу чемпионата подарили нам увлекательную гонку.

Изначально наметилась группа лидеров, которую возглавил глуховчанин Денис Насыко, имевший к экватору гонки значительное преимущество, пишет biathlon.com.ua.

Но на третьем огневом рубеже у Дениса случился неожиданный сбой в стрельбе -  попав первым выстрелом, он не смог закрыть оставшиеся 4 мишени. А пока Насыко бежал штрафные круги, удалось выбиться в лидеры уроженцу Сумщины Андрею Доценко, сумчанам Дмитрию Грущаку и Роману Боровику.

На решающей стрельбе из претендентов на медали чисто отстреляться удалось только Грущаку и Боровику. Дмитрий первым вышел с огневого рубежа. Но позади него были сильные преследователи, которые на финише его всё же обошли.

В итоге тройку призёров разделили всего три секунды. Андрей Доценко стал победителем, Денис Насыко, не смотря на провал на первой стойке, стал вторым, а Дмитрий Грущак завоевал бронзу.

На этом чемпионат Украины окончен.

Масс-старт. Мужчины

1.  Андрей Доценко (2+1+1+2)  33:54,8

2.  Денис Насыко (0+1+4+2)  +1,2

3.  Дмитрий Грущак (2+1+1+0)  +2,8

4.  Роман Боровик (1+3+1+0)  +12,4

5.  Сергей Телень (1+1+2+1)  +32,0

6.  Владислав Чихарь (1+3+0+0)  +35,6

Общество Летний биатлон
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