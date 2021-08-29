Сумские биатлонисты разыграли все медали на чемпионате Украины в масс-старте

В женской гонке приняли участие всего 11 спортсменок, из них только 10 добрались до финиша. Лучшей среди сумчанок была Алина Еременко, которая заняла пятое место.
Масс-старт. Женщины
1. Юлия Городна (1+0+0+1) 21:50,7
2. Валерия Дмитренко (1+0+1+1) +26,4
3. Елена Городна (2+2+2+1) +2:30,5
4. Лилия Стеблина (2+1+1+0) +3:11,1
5. Алина Еременко (1+1+2+2) +4:27,1
6. Ольга Славская (2+0+1+3) +4:47,7
22 участника мужского масс-старта, закрывающего программу чемпионата подарили нам увлекательную гонку.
Изначально наметилась группа лидеров, которую возглавил глуховчанин Денис Насыко, имевший к экватору гонки значительное преимущество, пишет biathlon.com.ua.
Но на третьем огневом рубеже у Дениса случился неожиданный сбой в стрельбе - попав первым выстрелом, он не смог закрыть оставшиеся 4 мишени. А пока Насыко бежал штрафные круги, удалось выбиться в лидеры уроженцу Сумщины Андрею Доценко, сумчанам Дмитрию Грущаку и Роману Боровику.
На решающей стрельбе из претендентов на медали чисто отстреляться удалось только Грущаку и Боровику. Дмитрий первым вышел с огневого рубежа. Но позади него были сильные преследователи, которые на финише его всё же обошли.
В итоге тройку призёров разделили всего три секунды. Андрей Доценко стал победителем, Денис Насыко, не смотря на провал на первой стойке, стал вторым, а Дмитрий Грущак завоевал бронзу.
На этом чемпионат Украины окончен.
Масс-старт. Мужчины
1. Андрей Доценко (2+1+1+2) 33:54,8
2. Денис Насыко (0+1+4+2) +1,2
3. Дмитрий Грущак (2+1+1+0) +2,8
4. Роман Боровик (1+3+1+0) +12,4
5. Сергей Телень (1+1+2+1) +32,0
6. Владислав Чихарь (1+3+0+0) +35,6
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