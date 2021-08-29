Сумские биатлонисты разыграли все медали на чемпионате Украины в масс-старте В последний день чемпионата Украины по летнему биатлону в Чернигове пррошли гонки с массовым стартом.

В женской гонке приняли участие всего 11 спортсменок, из них только 10 добрались до финиша. Лучшей среди сумчанок была Алина Еременко, которая заняла пятое место.

Масс-старт. Женщины

1. Юлия Городна (1+0+0+1) 21:50,7

2. Валерия Дмитренко (1+0+1+1) +26,4

3. Елена Городна (2+2+2+1) +2:30,5

4. Лилия Стеблина (2+1+1+0) +3:11,1

5. Алина Еременко (1+1+2+2) +4:27,1

6. Ольга Славская (2+0+1+3) +4:47,7

22 участника мужского масс-старта, закрывающего программу чемпионата подарили нам увлекательную гонку.

Изначально наметилась группа лидеров, которую возглавил глуховчанин Денис Насыко, имевший к экватору гонки значительное преимущество, пишет biathlon.com.ua.

Но на третьем огневом рубеже у Дениса случился неожиданный сбой в стрельбе - попав первым выстрелом, он не смог закрыть оставшиеся 4 мишени. А пока Насыко бежал штрафные круги, удалось выбиться в лидеры уроженцу Сумщины Андрею Доценко, сумчанам Дмитрию Грущаку и Роману Боровику.

На решающей стрельбе из претендентов на медали чисто отстреляться удалось только Грущаку и Боровику. Дмитрий первым вышел с огневого рубежа. Но позади него были сильные преследователи, которые на финише его всё же обошли.

В итоге тройку призёров разделили всего три секунды. Андрей Доценко стал победителем, Денис Насыко, не смотря на провал на первой стойке, стал вторым, а Дмитрий Грущак завоевал бронзу.

На этом чемпионат Украины окончен.

Масс-старт. Мужчины

1. Андрей Доценко (2+1+1+2) 33:54,8

2. Денис Насыко (0+1+4+2) +1,2

3. Дмитрий Грущак (2+1+1+0) +2,8

4. Роман Боровик (1+3+1+0) +12,4

5. Сергей Телень (1+1+2+1) +32,0

6. Владислав Чихарь (1+3+0+0) +35,6