Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 5-7 °С тепла, днем - 11-13 °С.
На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 18 и 19 сентября, в Сумах ожидается прохладная и дождливая погода....
В ближайшие дни на Сумщине под влиянием антициклона ожидается сухая, солнечная погода, заморозки отступят, дневная температура повысится почти до летних...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...