Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 28 сентября, в Сумах ожидается переменная погода.

В течение суток будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 5-7 °С тепла, днем - 11-13 °С.