Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:10204

Сумские депутаты соберутся на сессию завтра

Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 29 сентября.

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало - 9:00.

Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной общины на 2021, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Напомним: изначально сессию назначили на 15 сентября, потом перенесли на 22 сентября, депутат просили перенести на 29-е, так как не успели проработать более 500 проектов решений, которые выносятся на заседание, но мэр Сум не перенес. В итоге на заседание в прошлую среду пришло всего 12 человек, для кворума нужно 22.

Политика Сессия горсовета
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские депутаты не явились на сессию
22.09.2021 09:15

Сумские депутаты не явились на сессию

Сегодня, 22 сентября, планировалось провести очередную сессию Сумского горсовета....

В Сумах перенесли сентябрьскую сессию городского совета
10.09.2021 11:45

В Сумах перенесли сентябрьскую сессию городского совета

Городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о проведении очередной сессии горсовета 22 сентября....

Что решали на сессии сумские депутаты?
11.08.2021 14:38

Что решали на сессии сумские депутаты?

Сегодня, 11 августа, городской совет провел внеочередное заседание, на котором решил ряд неотложных вопросов....

На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
10.08.2021 17:23

На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета

11 августа состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня
01.06.2021 11:19

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета 8-го созыва на 23 июня....

Новости

На Сумщине 9 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 08:54
Осторожно: в курятине из Польши обнаружена сальмонелла
Сегодня 11:59
Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:49
На Сумщине будут судить автомобилиста за вождение в нетрезвом виде и попытку подкупа патрульных
Сегодня 11:12
Сумские депутаты соберутся на сессию завтра
Сегодня 11:10
Жителів та гостей Сумщини запрошують на виставку-ярмарок “Золота осінь”
Сегодня 10:39
29 вересня у всіх школах України пройде Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру
Сегодня 10:31
На Сумщине пьяный мотоциклист пытался откупиться от полицейских
Сегодня 10:11
На Сумщине проведен сев озимых зерновых культур на площади 80,7 тыс. гектаров
Сегодня 09:50
Ушла из жизни мама Виты и Вали Семеренко
Сегодня 09:36
Сумские лыжники отличились на чемпионате Украины
Сегодня 09:30
На Сумщине еще 182 случая заболевания коронавирусом
Сегодня 08:33
view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.