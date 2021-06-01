Сумские депутаты соберутся на сессию завтра Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 29 сентября.

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало - 9:00.

Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной общины на 2021, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Напомним: изначально сессию назначили на 15 сентября, потом перенесли на 22 сентября, депутат просили перенести на 29-е, так как не успели проработать более 500 проектов решений, которые выносятся на заседание, но мэр Сум не перенес. В итоге на заседание в прошлую среду пришло всего 12 человек, для кворума нужно 22.