Липоводолинский «Альянс» поднялся в тройку лучших Первой лиги Сегодня, 27 сентября, завершается 10-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в Кременчуге против местного «Кремня». Игра завершилась минимальной победой гостей, которые добыли 3 очка благодаря голу Вячеслава Пиднебенного на 65-й минуте.

После этой победы у «Альянса» 19 очков в 9 играх и третье место в турнирной таблице. Выше только харьковский «Металлист» (28 очков) и криворожский «Кривбасс» (20), но у них на игру больше.