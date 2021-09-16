Липоводолинский «Альянс» поднялся в тройку лучших Первой лиги

Липоводолинский «Альянс» играл в Кременчуге против местного «Кремня». Игра завершилась минимальной победой гостей, которые добыли 3 очка благодаря голу Вячеслава Пиднебенного на 65-й минуте.
После этой победы у «Альянса» 19 очков в 9 играх и третье место в турнирной таблице. Выше только харьковский «Металлист» (28 очков) и криворожский «Кривбасс» (20), но у них на игру больше.
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