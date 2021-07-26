В Сумах завершился чемпионат области по шахматам

Турнир собрал юных шахматистов из г. Сумы, Ахтырка, Лебедин, Белополье, Тростянец, Глухов, Шостка, Липовая Долина. Всего приняли участие 71 шахматист в одиннадцати возрастных категориях. Соревнования проходили в помещении ТРЦ «Киев».
Призеры:
Среди Девушек:
2004-2005 г.р.
1-е место - Кельбас Анастасия (Глухов),
2-е - НИЖНИК МАРИЯ (Глухов).
2006-2007 г.р.
1 - Цыганенко Анна (Ахтырка),
2 - Михеева Алиса (Ахтырка),
3 - Бойко Анастасия (Сумы).
2010- 2011 г.р.
1 - Наумова Валерия (Сумы),
2 - Пипич Алина (Шостка),
3 - Кайдаш Ангелина (Сумы)
2012-2013 г.р.
1 - Придатко Екатерина (Сумы),
2 - Гавриленко Дарья (Сумы),
3 - Рогота Анастасия (Сумы)
2014 г.р.
1 - Ниткина Александра (Глухов)
Среди Юношей:
2004 г.р.
1-е место - Шевлюга Евгений (Сумы)
2-е - Еременко Егор (Тростянец)
2006-2007 г.р.
1 - Ольштынский Алексей (Сумы),
2 - Наумов Артур (Сумы),
3 - Мозговой Вадим (Белополье).
2008-2009 г.р.
1 - Гай Владислав (Сумы),
2 - Самилик Богдан (Л.Долина),
3 - Водопьянов Андрей (Лебедин).
2010-2011 г.р.
1 - Лемешенко Михаил (Сумы),
2 - Диброва Вадим (Ахтырка),
3 - Бондарь Андрей (Сумы).
2012-2013 г.р.
1 - Лемешенко Остап (Сумы),
2 - Кельбас Дарий (Глухов),
3 - Даутов Максим (Ахтырка).
2014-2015 г.р.
1 - Пархоменко Дмитрий (Сумы),
2 - Бутевич Артем (Глухов),
3 - Копытин Григорий (Сумы).
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