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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах завершился чемпионат области по шахматам

26 сентября закончился Открытый областной чемпионат по шахматам среди учащихся ДЮСШ, шахматных клубов и кружков.

Турнир собрал юных шахматистов из г. Сумы, Ахтырка, Лебедин, Белополье, Тростянец, Глухов, Шостка, Липовая Долина. Всего приняли участие 71 шахматист в одиннадцати возрастных категориях. Соревнования проходили в помещении ТРЦ «Киев».

Призеры:

Среди Девушек:

2004-2005 г.р.

1-е место - Кельбас Анастасия (Глухов),

2-е - НИЖНИК МАРИЯ (Глухов).

2006-2007 г.р.

1 - Цыганенко Анна (Ахтырка),

2 - Михеева Алиса (Ахтырка),

3 - Бойко Анастасия (Сумы).

2010- 2011 г.р.

1 - Наумова Валерия (Сумы),

2 - Пипич Алина (Шостка),

3 - Кайдаш Ангелина (Сумы)

2012-2013 г.р.

1 - Придатко Екатерина (Сумы),

2 - Гавриленко Дарья (Сумы),

3 - Рогота Анастасия (Сумы)

2014 г.р.

1 - Ниткина Александра (Глухов)

Среди Юношей:

2004 г.р.

1-е место - Шевлюга Евгений (Сумы)

2-е - Еременко Егор (Тростянец)

2006-2007 г.р.

1 - Ольштынский Алексей (Сумы),

2 - Наумов Артур (Сумы),

3 - Мозговой Вадим (Белополье).

2008-2009 г.р.

1 - Гай Владислав (Сумы),

2 - Самилик Богдан (Л.Долина),

3 - Водопьянов Андрей (Лебедин).

2010-2011 г.р.

1 - Лемешенко Михаил (Сумы),

2 - Диброва Вадим (Ахтырка),

3 - Бондарь Андрей (Сумы).

2012-2013 г.р.

1 - Лемешенко Остап (Сумы),

2 - Кельбас Дарий (Глухов),

3 - Даутов Максим (Ахтырка).

2014-2015 г.р.

1 - Пархоменко Дмитрий (Сумы),

2 - Бутевич Артем (Глухов),

3 - Копытин Григорий (Сумы).

Спорт Шахматы
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