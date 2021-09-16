В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения летнюю кухню и гараж 26 сентября в 10:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сарая по ул. Ивана Франко в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 4 кв. м, садовый инструмент и 5 велосипедов, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположен гараж и летнюю кухню.

В 10:19 огонь удалось локализовать, а в 10:44 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, пламя погасили полностью.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.