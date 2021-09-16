В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения летнюю кухню и гараж

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 4 кв. м, садовый инструмент и 5 велосипедов, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположен гараж и летнюю кухню.
В 10:19 огонь удалось локализовать, а в 10:44 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, пламя погасили полностью.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
25 сентября в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Кавалеридзе...
23 сентября в 2:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сарая по ул. Подгорная в с. Очкино...
22 сентября в 00:18 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Мира в с. Мазевка,...
18 сентября в 16:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Полтавская в г....
16 сентября в 2:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании соломы в тюках на поле вблизи с....