Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Галерея презентує виставку робіт Леонтія КОСТУРА «Ворожба».

В експозиції представлені живописні полотна та унікальна кераміка, виготовлена митцем за підтримки ТОВ «Керамейя».

Талант Леонтія Костура відомий далеко за межами Сумщини. Стиль його робіт навіть отримав назву, офіційно занесену в довідники з мистецтва – «костуризм».

Виставку можна буде переглянути з 28 вересня по 10 жовтня (офіційна презентація – 28 вересня о 16:30).

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27).