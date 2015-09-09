В Сумском апелляционном суде оспаривается арест стадиона «Юбилейный» 22 сентября в Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба адвоката - представителя ООО «Сумыспортинвест» на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым 13 сентября этого года суд первой инстанции наложил арест на одно из нежилых помещений стадиона «Юбилейный» и на долю корпоративных прав АО «Сумское НПО» в уставном капитале апеллянта, которая на данный момент принадлежит ООО «Північ Агро Сервіс».

По решению местного суда владельцам арестованного имущества запрещено его отчуждать.

Такое решение следственным судьей суда первой инстанции было принято по ходатайству органа предварительного расследования в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 3652 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 УК Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

В представленной апелляционной жалобе адвокат общества с ограниченной ответственностью «Сумыспортинвест» просит отменить решение местного суда в части удовлетворения ходатайства следователя об аресте нежилого помещения стадиона «Юбилейный».