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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Стадион «Юбилейный» в Сумах остается под арестом

Сумской стадион «Юбилейный» в дальнейшем остается под арестом. Решение об этом принял Сумской апелляционный суд 6 октября.

Стадион арестовали как вещественное доказательство по другому делу, где судят государственного исполнителя. По мнению прокуратуры, он по дешевке оценил объект и продал его в конце 2020 года. пишет Суспільне.

«Корпоративные права и стадион, принадлежащие определенной юридическому лицу, являются объектом уголовного преступления. То есть в результате действий государственного исполнителя были выставлены на торги корпоративные права, которые без этого стадиона не стоят ни копейки. Поэтому наличие этого стадиона и формирует стоимость корпоративных прав. Поэтому по моему глубокому убеждению это и является объектом уголовного преступления», - отмечает прокурор Андрей Шерстюк.

По словам Юрия Ломаки, представителя предприятия, которое приобрело на торгах стадион, объект нуждается в реконструкции, которую невозможно проводить из-за судов.

«Я считаю, что этот стадион вообще не содержит признаков, присущих вещным доказательствам. У нас события, которые исследуются по обвинению - это 2019 и 2020 годы. Следователь вообще просил сделать все, чтобы владелец не смог вносить существенные изменения в конструкцию стадиона, в ходовые его части и уменьшение стоимости осуществлять. Но он постоянно нуждается в каких-то изменениях. Никто его растаскивать не собирается. Мы его не на лом покупали или на кирпич разобрать. Его необходимо реконструировать, поле делать. Туда нужно только на поле 2 млн долларов, чтобы его сделать. Эти средства не вкладываются сейчас, потому что идут суды», - говорит представитель ООО «Північ Агро Сервцс» Юрий Ломака.

Напомним: стадион «Юбилейный» продали с молотка за 8,12 млн гривен в декабре 2020 года. Новым владельцем стала агрофирма с Белопольщины «Північ Агро Сервіс». Ранее 99,98% акций принадлежали АО «Сумское НПО».

В январе 2021 года новый владелец стадиона «Юбилейный» оплатил долг предыдущего владельца. Деньги от продажи «Юбилейного» в январе 2021 года поступили на счет исполнительной службы. Этими деньгами должны были погасить долги перед работниками предприятия. На момент продажи стадиона объем долга был более 250 млн грн. 7 млн грн направили на выплату долгов бывшим машиностроителям.

В начале сентября этого года заместителю начальника управления государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Сумской области сообщили о подозрении. По версии следствия, государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения оценки имущества, а самостоятельно определил его стоимость не по рыночным ценам.

По версии прокуратуры, рыночная стоимость стадиона составляет 395 млн грн, поэтому действия госисполнителя следствие квалифицировало как нанесение ущерба - 385 млн грн - владельцу АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

14 сентября на помещения сумского стадиона «Юбилейный» наложили арест.

Экономика Стадион Юбилейный
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