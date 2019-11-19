В Сумах арестовали стадион «Юбилейный» По ходатайству следователя и прокурора наложен арест на нежилое помещение стадиона «Юбилейный» и долю корпоративных прав.

По ходатайству следователя и прокурора Сумской областной прокуратуры решением суда от 13 сентября наложен арест путем запрета отчуждения нежилого помещения комплекса стадиона «Юбилейный» и доли корпоративных прав АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в уставном капитале ООО «Сумыспортинвест» размером 99,9%, принадлежащих ООО «Північ Агро Сервіс». Постановление об аресте имущества исполняется немедленно.

Напоминаем, что 7 сентября 2021 года сообщено о подозрении заместителю начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области, злоупотребление полномочиями которого с целью получения неправомерной выгоды нанесло существенный вред охраняемым законом интересам (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, используя полномочия государственного исполнителя, на основании исполнительного производства о взыскании задолженности с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в пользу группы взыскателей вынес постановление о наложении ареста на долю должника, в том числе стадион «Юбилейный». Однако перед подачей заявки о реализации имущества на торгах государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения его оценки, а самостоятельно определил его стоимость не по рыночным ценам, как это предусмотрено. Поэтому 30 декабря 2020 года ООО «Північ Агро Сервіс» приобрело стадион за 8,12 млн гривен, хотя его рыночная стоимость 395 млн грн, а соответственно 99,9% корпоративных прав доли в уставном капитале предприятия - 392, 9 млн грн.

Такие незаконные действия заместителя начальника Управления государственной исполнительной службы нанесли АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» ущерб на сумму 385 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним6 само АО «СМНПО» приобрело в 2010 году стадион всего за 10 млн грн.