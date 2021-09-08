В Сумах будут судить чиновника за продажу стадиона «Юбилейный» за 8 млн грн В Сумах предстанет перед судом должностное лицо Управления государственной исполнительной службы за злоупотребление полномочиями с убытком в 385 млн грн.

Следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области, злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды нанесло существенный ущерб охраняемым законом интересам (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Подозреваемому и стороне защиты 31 января 2022 года уведомлено об открытии материалов досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК.

Напомним: по данным следствия, подозреваемый, используя полномочия государственного исполнителя, на основании исполнительного производства о взыскании задолженности с Акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в пользу взыскателей вынес постановление о наложении ареста на долю должника, в том числе стадион «Юбилейный».

В то же время, государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения его оценки, самостоятельно определил стоимость не по рыночным ценам, как это предусмотрено.

Следовательно, 30 декабря 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Північ Агро Сервіс» приобрело стадион за 8 миллионов 120 тысяч гривен, хотя его рыночная стоимость 395 млн грн, соответственно 99,9% корпоративных прав доли в уставном капитале предприятия – 392,9 млн грн.

Такие действия заместителя начальника Управления государственной исполнительной службы нанесли ущерб на сумму 385 млн грн, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правда, правоохранители не задаются вопросом: а кто купил бы стадион почти за 400 млн грн?