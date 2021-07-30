В Сумах будут судить директора стоматполиклиники за взяточничество В Сумах будут судить руководителя медицинского учреждения Сумского городского совета за взятку 2 тыс. долларов США за трудоустройство.

Окружной прокуратуры города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунальной стоматполиклиники Сумского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий требовал 2 тыс. долларов США от физического лица за трудоустройство на должность врача в подчиненное ему медицинское учреждение. 30 июля руководителя задержали в порядке ст. 208 УК Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. По ходатайству следователя и прокурора он был отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского районного управления полиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.